Torino | Cairo | ' Milan? Mazzarri sta preparando tutto al meglio'

Torino - Cairo punge la Juve : “Il Rigore di Madrid? Contro di loro non…” : Torino, Cairo- Urbano Cairo punge la Juve. Il Presidente granata, intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, ha colto l’occasione per discutere sull’episodio del Rigore di Madrid concesso negli ultimi minuti finali. “Contro DI loro NON L’AVREBBERO DATO…” Stoccata decisa e pungente da parte di Cairo:” Posso solo dire che in Italia quel Rigore a favore non […] L'articolo Torino, Cairo ...

Calciomercato Torino - Cairo su Belotti : 'Milan? Non lo richiederà. Voglio godermelo' : Giovani, bravi e vincenti: qualcuno di loro, chissà, potrebbe rappresentare anche il futuro del Torino. Una delle certezze della squadra granata del presente si chiama Andrea Belotti. E Urbano Cairo, ...

Cairo punge la Juventus : il presidente del Torino scatenato : Il Torino in grande ripresa, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo contro l’Inter, nel frattempo il presidente Cairo punge la Juventus ai microfoni di ‘Radio 105’: “Con i nerazzurri si è visto un Toro d’altri tempi, la squadra era molto ben messa in campo, molto compatta, molto aggressiva. Avevamo molta voglia di vincere la partita davanti al nostro pubblico che meritava un grande successo contro una ...

Calciomercato Torino - Cairo parla di N’Koulou e Belotti : importanti indicazioni : Calciomercato Torino – Il Torino ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’inter, soddisfatto il presidente Cairo che ai microfoni di Premium Sport dà importanti indicazioni di mercato: “La clausola di Belotti? Non ci ho più pensato, ne abbiamo parlato due anni fa, però poi non ne abbiamo più parlato. Vale solo per l’estero, vedremo poi cosa fare ma non c’è alcun problema. Il riscatto di ...

Calciomercato Torino - Cairo : «N'Koulou? Resterà con noi» : Lo annuncia nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo. "Se mi aspettavo di piu' dalla stagione? Qualcosina si', altrimenti non ci sarebbe ...

Torino - la proposta di Cairo : 'Memorial con Atalanta e Fiorentina per Mondonico' : Proporrò all Atalanta e alla Fiorentina di organizzare un Memorial a 3 con il Torino per ricordare il Mondo . Un post condiviso da Urbano Cairo , @urbano.Cairo, in data: Apr 1, 2018 at 10:56 PDT

Cairo : 'Mondonico ha fatto tantissimo per il calcio e per il Torino' : 'Il Mondo è stato un grande allenatore del mio Toro, una persona molto speciale. Io l'ho conosciuto ma purtroppo non così bene, non l'ho avuto come allenatore - ha dichiarato Cairo - ha fatto ...

Torino - Chiambretti bacchetta Cairo : 'Guarda i conti prima della squadra' : Tra i vari tifosi vip del Torino c'è anche il noto presentatore televisivo Piero Chiambretti che, intervenendo nel corso della trasmissione Maracanà su RMC Sport , ha parlato anche del presidente Urbano Cairo : 'La società di Pianelli non può esistere più. Il calcio di oggi è fatto da grandi proprietà e in Italia abbiamo un imprenditore manager come ...

Torino - Cairo blinda Belotti : "Sta bene al Toro" : La scorsa estate è stato al centro di parecchie voci, tanti club hanno provato anche con offerte "esagerate" a convincere il Torino a cederlo, ma la dirigenza granata è stata irremovibile. E oggi la ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cairo (Torino) : «Non preoccupati da lettera MediaPro» : «Non ci ha preoccupato. È una lettera che un contraente che ha fatto un'offerta importante ci manda e quindi vogliamo ovviamente capire di più per vedere se questa lettera semplicemente chiede un fine tuning o altro». Così Urbano Cairo, patron del Torino calcio, replica a chi gli chiede se Mediapro - l'intermediario della Lega Serie A che ha acquistato i Diritti tv per il triennio 2018-2021 - ha scritto alla ...

Torino - Cairo : "Brutto ko. Adesso valutiamo la rosa futura con Mazzarri" : La sconfitta casalinga contro la Fiorentina, la quarta consecutiva per il Torino, ha il volto deluso del presidente Urbano Cairo. Che, a questo punto, manda in archivio l'attuale stagione preferendo ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : quarto ko di fila. I tifosi : 'Cairo - vattene!' : La cronaca della partita, ora. BASELLI FEBBRE - Baselli si è svegliato in ritiro con la febbre alta. Subito a casa, e Valdifiori in campo, play , ultima da titolare: contro il Genoa il 30 dicembre, , ...

Torino - i tifosi contestano Cairo : 'Pochi investimenti - tante parole' : Torino - ' Pochi investimenti, tante parole. La realtà è un Toro di poco valore '. La contestazione dei tifosi del Torino coinvolge anche la presidenza di Urbano Cairo : i tifosi della Maratona hanno ...