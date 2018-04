MotoGP | GP Americhe 2018 | che il buonsenso tra Valentino Rossi e Marc Marquez prevalga

oasport

(Di lunedì 16 aprile 2018) Lavola ad Austin, ma forse la testa di molti è rimasta a Termas de Río Hondo. Il sorpasso tentato daai danni disarà inevitabilmente il tema principale in pista nel GP delle, soprattutto nel caso in cui i due dovessero trovarsi molto vicini in pista. Il rischio che possano ripetersi i fattacci del 2015 è alto ma potrebbe essere facilmente scongiurato facendo prevalere il buon senso. Partiamo dai fatti.era impegnato in una rimonta furiosa nel GP di Argentina, dopo aver dovuto scontare un ride through per aver fatto spegnere la moto in partenza ed essere poi ripartito dalla griglia stessa e non dalla pit lane (responsabilità da attribuire più alla direzione gara che allo spagnolo). Il catalano, già autore di un sorpasso con contatto su Aleix Espargaro, con obbligo di cedere una posizione al pilota che seguiva come penalità, è quindi ...