Formula 1 Cina | Ricciardo beffa tutti e vince | Verstappen rovina la gara di Vettel | la

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di Formula 1 : Era partito sesto, ma ha fatto una Gran gara: Raikkonen è arrivato terzo, Vettel ottavo The post Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Streaming video SKY - gara live : Vettel insegue Bottas - Raikkonen in difficoltà : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Streaming video, vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:12:00 GMT)

LIVE Formula 1 GP Cina diretta tempo reale : 30 minuti al via : Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta del GP di Cina , terzo round del Campionato del Mondo di Formula 1 2018. Siamo a poco più di 2 ore dalla partenza della gara, nell'attesa rivediamo ...

Formula 1 Cina 2018 su Tv8 : a che ora inizia la corsa Video : Il Gran Premio di #Formula 1 della Cina 2018 vede partire in pole position #Sebastian Vettel, al cui fianco in prima fila scattera' il compagno di squadra Kimi Raikkonen. A re l'orario di inizio della gara su Tv8, che trasmettera' la corsa in differita. La Ferrari conquista la seconda pole consecutiva del Mondiale di quest'anno, dopo il primo tempo realizzato da Vettel nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain [Video] la settimana scorsa. ...

Formula 1 - come vedere il Gran Premio di Cina in diretta streaming e tv : Parte alle 8.10, ma ci sarà poi una replica in chiaro: le cose da sapere The post Formula 1, come vedere il Gran Premio di Cina in diretta streaming e tv appeared first on Il Post.

Formula 1 - Gp Cina : come vedere la gara in tv e streaming (diretta Sky - differita Tv8) : Vettel conquista la seconda pole position consecutiva dopo quella del Gp del Bahrain. Il pilota della Ferrari partirà dalla prima posizione...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere 'contro' la storia : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere "contro" la storia : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:38:00 GMT)