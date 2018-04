Video Parma-Cittadella | 0-0 | | highlights e gol della partita | Serie B 35giornata

DIRETTA / Parma Cittadella (risultato live 0-0) streaming Video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Cittadella : info streaming video e tv, probabili formazioni , quote, orario e risultato live . Emiliani sempre più lanciati nella rincorsa verso la Serie A DIRETTA (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:32:00 GMT)

Da un po' di febbre alla morte : Parma - deceduto bambino di 18 mesi Video : Quanti bambini sulla soglia dei 2 anni si ammalano con febbre o raffreddore? Quanti invece improvvisamente da una banale febbre vanno in arresto cardiaco? Mercoledì 4 aprile 2018, un #bimbo di 18 mesi viene portato all'ospedale Maggiore di #Parma, in evidente arresto cardiaco. Morire di febbre Secondo quanto riportato dai genitori del bimbo di 18 mesi, gli era stata somministrata una tachipirina per abbassare la temperatura corporea, ma in breve ...