Stampa tedesca | Kovac sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco

calcioweb.eu

: La stampa tedesca ultimamente si sta sbizzarrendo ???? - _ifollowrivers : La stampa tedesca ultimamente si sta sbizzarrendo ???? - infoitestero : Difesa: stampa tedesca, quale ruolo per la Germania in Siria? (2) -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il croato Nikoil tecnico della prossima stagione. E’ quanto sostiene lasecondo cui l’46enne, oggi in forze all’Eintracht Francoforte, secondo la dirigenza del club bavarese è il nome giusto per sostituire il 72enne Jupp Heynckes subentrato in corsa lo scorso ottobre al posto di Carlo Ancelotti. A quanto riporta il magazine sportivo ‘Kicker’avrebbe già informato il direttore sportivo dell’Eintracht, Fredi Bobic, riguardo alla sua volontà di lasciare il club a fine stagione avendo già un accordo per due stagioni col. La notizia, confermata anche dalla ‘Bild’, al momento non ha trovato conferme da parte della società di Francoforte. In carrieraha guidato anche la nazionale croata. Come calciatore ha giocato da difensore neldal 2001 al 2003 ed ha vestito ...