M5s alle scuole | iscrivetevi a Rousseau per avere fondi Il Pd attacca | i pentastellati

E il "ministro" M5s all'Economia Roventini ritwitta l'alleanza tra Pd e M5s : E il candidato ministro all'Economia del Movimento 5 Stelle lanciò un segnale al Pd. Sul profilo twitter di Andrea Roventini, indicato da Luigi Di Maio come l'uomo scelto in un ipotetico governo M5S per occupare il posto di Pier Carlo Padoan in via XX Settembre, ha rilanciato un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di Jeffrey Sachs, docente di Sviluppo sostenibile e di Politica e gestione della salute alla Columbia University e consulente ...

Governo - l’ipotesi di un’alleanza M5s – PD. Soluzione istituzionale o fantapolitica? : Quale Governo? Col secondo turno di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, si moltiplicano le ipotesi. Congetture, dal momento che la sola certezza è l’assenza di una maggioranza parlamentare degli schieramenti che si sono presentati al voto il 4 marzo. Sarebbe possibile, nei numeri, un esecutivo Lega-M5S. Salvini non ha alcuna intenzione di rompere l’alleanza che ha portato il centrodestra ad esser la ...

Pd : chi vuole l'alleanza con il M5s e chi no : Gli uomini di Renzi contro quelli di Franceschini: la battaglia per il governo è quella che misurerà il potere dell'ex segretario

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5s possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s per evitare Elezioni : salgono quote alleanza Pd-Di Maio : SONDAGGI Elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Congresso per chiudere il 'forno M5s' : nel Pd cala l'ipotesi Martina segretario - fino alle primarie pieni poteri a Orfini : "Congresso e primarie subito", dice Marco Di Maio intervenendo all'assemblea dei gruppi parlamentari del Pd subito dopo Dario Franceschini. Sì, anche il Pd ha un 'Di Maio', naturalmente antitetico rispetto al Luigi del M5s. Il deputato in questione è infatti un esponente dell'area di Maria Elena Boschi e la sua richiesta di lanciare subito il Congresso, invece che eleggere un segretario all'assemblea del 21 aprile, segnala la ...

Di Maio - dalle stelle allo stallo E infrange il tabù dei due mandati M5s pronto a cancellare il diktat : Il tempo passa, le promesse elettorali sono svanite dalla comunicazione pentastellata, e si paventa un anticipato ritorno alle urne. Un'eventualità che metterebbe in crisi l'impalcatura grillina dei due mandati. Per anni e anni Di Maio Segui su affaritaliani.it

Meloni : alleato ideale?Pd no.M5s neanche : 18.23 No veti,no impicci,non voglio vedere il Pd nemmeno dipinto, parliamo con M5S ma vogliamo capire, per esempio, qual è la loro posizione sull'immigrazione, ma il governo è nostro, il premier è Salvini. Voglio un governo che vuole la maggioranza dei cittadini. Questo in sintesi la posizione del leader di Fratelli di Italia, Meloni, intervistata da Barbara D'Urso a 'Domenica Live' su canale 5. Vinte le elezioni, "al centrodestra spetta ...

Sondaggi Politici : quale alleanza di Governo?/ M5s-Lega al 46% - l’alternativa è tornare al voto : Sondaggi Elettorali Politici, quale alleanza di Governo? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:17:00 GMT)

M5s - Fico : “Io assente alla convention di Ivrea? Ora rappresento tutti gli italiani e sono terzo rispetto alle forze politiche” : “C’era tanto lavoro da fare. Ora rappresento tutti gli italiani, come terza carica dello stato sono ‘terzo’ rispetto alle forze politiche e va bene così”. Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a chi gli chiedeva come mai ieri non è stato presente alla manifestazione M5s di Ivrea. In mattinata Fico ha inaugurato la manifestazione ‘Domenica con Montecitorio a porte aperte’, la ...

Il Pd cerca di restare compatto davanti alle avances M5s. Cosa dicono i dem? : Luigi Di Maio rivolge un appello al Pd con il risultato di spaccare i dem. Ma il segretario reggente, Maurizio Martina, non raccoglie il ramoscello d'ulivo e chiarisce: "La nostra linea non cambia". Parole nette che arrivano dopo il riconoscimento del leader dem di una "autocritica" da parte del capo politico pentastellato, che però non è sufficiente, in quanto "restano delle ambiguità". Di ...

M5s : Malpezzi - allergici a democrazia : Una forza politica che vuole governare il Paese -conclude Malpezzi- non può fare sfoggio di un tale disprezzo per la democrazia'.

M5s : Malpezzi - allergici a democrazia : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il fatto che il M5S sia allergico alle regole basilari della democrazia parlamentare è sempre più conclamato. Solidarietà a Jacopo Iacoboni ed alla sua testata per il grave affronto subito”. Lo afferma la senatrice Pd Simona Malpezzi. ‘Pretendono di governare da soli senza aver vinto le elezioni -aggiunge- disprezzano i partiti salvo poi invitarli a governare con loro, minacciano il Parlamento ...