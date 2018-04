Juve | idea Ancelotti per il dopo Allegri

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Juventus - il dopo Allegri : la realtà - la pazza idea ed il sogno : Panchina Juventus – La Juventus è concentrata sugli obiettivi stagionali, campionato e Champions League possono regalare grosse emozioni. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione bollente è quella che riguarda la Panchina, Allegri ha confermato la volontà di voler provare l’esperienza all’estero, l’addio potrebbe materializzarsi già al termine della stagione. La Juventus non sta di certo a guardare, tre ...

Juve - nuova idea per il vice-Szczesny da giugno : La Juventus pensa anche al possibile secondo portiere per giugno se Buffon dovesse decidere di ritirarsi. Secondo Rai Sport, è valida la pista che porta a Consigli del Sassuolo nonostante il rinnovo firmato in inverno.

Allegri - idea Bonaventura ma… non alla Juventus! : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare relativamente all’apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri per Jack Bonaventura. Da più parti è stata rilanciata la notizia di un interesse da parte del tecnico per il calciatore del Milan, ma tale idea non coinvolge la Juventus per due motivi. In primis aumentano notevolmente in questi ultimi giorni le possibilità di un addio tra il tecnico ed il club bianconero. Tutto dipenderà dal ...

Juventus - pazza idea Buffon : obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? : Juventus, pazza idea Buffon: obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, pazza idea Buffon- Continua a tener banco il futuro di Gigi Buffon. Addio al calcio a fine anno o ancora in campo per un’altra stagione? Ancora tutto da valutare. Lo stesso diretto interessato ha confermato che si incontrerà con il ...

Juve - speranza Raiola ma Dybala ha un'altra idea : Secondo Rai Sport , la Juventus spera in Mino Raiola come possibile nuovo agente di Paulo Dybala ma al momento non ci sono margini. L'attaccante argentino ha le idee chiare: vuole andare avanti col fratello ...

Juventus-Tottenham : Allegri ha un'idea precisa per neutralizzare gli inglesi : Nessuno è realmente favorito. Juventus e Tottenham si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League partendo alla pari. Cinquanta e cinquanta. Due squadre che attraversano un ottimo momento di forma in campo ma anche fuori, come dimostrano i loro bilanci economici. La squadra di Max Allegri può vantare un’esperienza maggiore e una consapevolezza nei propri mezzi cresciuta, soprattutto in Champions, anno dopo ...

Calciomercato Juventus/ News - Jonathan Tah : nuova idea per la difesa (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora segue il talentuoso difensore del Bayer Leverkusen, 21enne tedesco(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:13:00 GMT)

Juve - Alex Sandro : "Sono nel club ideale per vincere. Scudetto - la lotta è aperta" : "La lotta per lo Scudetto è aperta, se vogliamo vincere non dobbiamo mollare nulla. La Champions League, invece, è bellissima: dobbiamo essere pronti e io voglio dare il mio contributo". Così Alex ...

Calciomercato Juventus/ News - spunta l'idea Ferreira-Carrasco per l'attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: spunta a sorpresa il nome di Yannick Ferreira-Carrasco in uscita dall'Atletico Madrid, sostituirà Juan Cuadrado?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:56:00 GMT)

Calciomercato Juventus - idea Carrasco : sondaggio con l'Atletico. Ma la richiesta è alta : Tanta programmazione con diversi giovani nel mirino. Un colpo ad alto impatto, magari per chiudere questo mercato di g ennaio. La Juventus ci prova e, per questo motivo, ha chiesto all'Atletico Madrid ...

Juventus - idea Politano : i bianconeri vogliono strapparlo al Napoli : Juventus, idea Politano: i bianconeri vogliono strapparlo al Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, idea Politano – Il calciomercato si sta decisamente scaldando negli ultimi giorni di trattative. La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Juan Cuadrado: il colombiano dovrà probabilmentr operarsi e dunque i bianconeri sono loro ...

Dall'Inghilterra : Juventus - idea Balotelli per giugno : TORINO - Dall'Inghilterra arriva al bomba di mercato. E stavolta riguarda la Juventus che, secondo il 'Sun', sarebbe pronta a formulare un'offerta a Mario Balotelli per averlo in squadra il prossimo ...