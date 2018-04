Esce di strada e si schianta contro un muretto | muore a 19 anni

Esce di strada e si schianta contro un muretto - Cristian muore a 19 anni : Il dramma si è consumato intorno alle 7, il giovane aveva preso l'utilitaria del padre ma nei pressi di un incrocio ha sbandato.Continua a leggere

Il camion del circo Esce di strada - muore un elefante e due rimangono feriti : autostrada bloccata : E’ successo in Spagna, nella Murcia, lunedì pomeriggio. Cinque elefanti hanno costretto alla chiusura di un’autostrada nella Spagna sud-orientale dopo essere fuggiti dal camion da circo che li trasportava e che ha fatto incidente. Uno degli elefanti è morto per le ferite riportate, mentre altri due sono rimasti feriti, secondo la polizia locale. Per recuperare gli animali feriti dalla carreggiata è stata usata una gru. L’incidente è ...

Auto Esce di strada e si schianta contro un albero : Un'Auto, questa mattina, è uscita di strada, poco prima delle 7, lungo la statale 13 , in comune di Codroipo . La macchina, una Peugeot 207, è finita nel fossato e ha terminato la sua corsa contro un ...

Incidente a Carpiano - auto Esce di strada e si ribalta : grave un 35enne/ FOTO : Milano, 1 aprile 2018 - grave i ncidente stradale, alle 7.20 della mattina di Pasqua, sulla Sp Melegnano/Binasco, all'altezza di Carpiano, nel Milanese. Un' auto, forse rubata, è uscita di strada e si ...

Esce di strada con l'auto a Bagnolo Piemonte : 31enne in ospedale in codice giallo : Incidente stradale, intorno alle 5.30 di questa mattina , 1 aprile, , in via Cavour a Bagnolo Piemonte, lungo la strada provinciale 27. Una ragazza di 31 anni è uscita di strada mentre si trovava alla ...

Esce di strada e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Un ragazzo di 19 anni, Marco Agnello, di origini palermitane, è deceduto nella notte tra il 27 e il 28 marzo dopo un grave incidente avvenuto a Vigasio, nel veronese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe uscito...

BRIC - l'India continua a crEscere più della Cina - ma c'è ancora molta strada da fare - : India l'India è andata a riprendersi il titolo della grande economia che cresce più velocemente. Nell'ultimo trimestre del 2017 la performance economica è aumentata del 7,2% per anno. Di conseguenza ...

Esce di strada con l'auto a Faedis : grave una 21enne : Un'auto è uscita di strada finendo ruote all'aria, questa mattina, poco dopo le 8. La conducente, una ragazza di 21 anni, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ...

Schianto all'alba : auto Esce di strada e finisce contro un albero - grave un ragazzo : Spaventoso incidente all'alba di domenica a Castenedolo: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un albero che costeggia la strada. Tutto è accaduto intorno alle 6.30 lungo via Monte Grappa. ...

Udine - segue l’ambulanza con a bordo il padre - Esce di strada e muore. Illesa la mamma : L’incidente stradale in piazzale Faleschini a Udine, sulla rotonda che collega il capoluogo friulano con Feletto Umberto. La vittima è un uomo di 50 anni di Tavagnacco: viaggiava insieme alla mamma 74enne, che si è salvata.Continua a leggere

Attraversa l'autostrada e viene investita : tragica fine per una donna residente a CrEscentino : Una tragica imprudenza è costata la vita a una donna residente a Crescentino, Marharit Olha, 47 anni, di origine ucraina. La donna, che avrebbe avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo a Orio al Serio, è ...

Ciclismo su pista - Filippo Ganna : “Il record del mondo? Ci proverò. Strada giusta verso le Olimpiadi 2020 - devo crEscere” : Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo nell’inseguimento individuale. A soli 21 anni ha conquistato la maglia iridata per la seconda volta in carriera e sembra essere un vero e proprio predestinato del Ciclismo su pista. Il piemontese ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Un ragazzo che non si tira indietro e che vorrebbe anche puntare ai primati, ad esempio al record del mondo di Bobridge (4:10.534 per ...

Maltempo - nel Foggiano Esce di strada un bus delle Ferrovie del Gargano : nessun ferito : Incidente a causa del ghiaccio che ricopre la strada provinciale nei presi di Accadia. A Bordo c'era solo l'autista che è rimasto illeso e ha dato l'allarme

Esce fuori strada dopo un malore - muore all'arrivo in ospedale : Viveva e lavorava in città l'aggressore del carabiniere. In casa la bandiera del Si Cobas 3 'Mustafa, Lorenzo e Giorgio liberi subito'. Sit-in davanti al carcere delle Novate 4 'Siamo stanchi di ...