Il 26 aprile esce il nuovo libro di ENZO GENTILE e ROBERTO CREMA | “HENDRIX ’68 – THE

Il film di Sorrentino su Berlusconi in due capitoli. 'Loro 1' esce il 24 aprile - Cinema - Spettacoli : Ha finalmente una data di uscita, anzi due, il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi. Loro 1 sarà nelle sale italiane martedì 24 aprile, distribuito da Universal Pictures, mentre ...

Stazione spaziale cinese - la caduta del Palazzo Celeste è un pesce d’aprile. O forse no : Un dubbio mi assale: fosse un pesce d’aprile? A leggere quanto riportato dai diversi quotidiani, la data prevista per il rientro nell’atmosfera terrestre della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 è proprio il primo aprile e molte, troppe delle affermazioni fatte hanno talmente poco senso da rafforzare il sospetto che sia tutto uno scherzo. Leggo dalla versione digitale di celebre quotidiano nazionale che rende omaggio a Platone: “Stando a ...

Windows Phone più apprezzato di iOS nel 2018 e no - non è un pesce d’aprile anticipato : Non è uno scherzo nè tantomeno un pesce d’aprile abbastanza anticipato bensì è tutto vero al 100%: Windows Phone è, stando ad un sondaggio, più apprezzato di iOS. La famosa testata internazionale PCMag ha deciso di avviare un sondaggio, il PCMag Readers’ Choice Awards 2018, dando la possibilità ai lettori di scegliere quale sia secondo loro il miglior sistema operativo mobile attuale. I risultati ci dicono che Android si trova al primo ...

Softball - le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile. Obiettivo far crescere il movimento per Parigi 2024 : La WSBS, la Federazione Internazionale di Softball (e baseball) ha annunciato il calendario delle European Pro Softball Series, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo. A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con Italia, Repubblica Ceca ed ...

Skyrim VR annunciato per PC - esce ad aprile : "Creato dagli acclamati sviluppatori di Bethesda Game Studios, Skyrim VR è un enorme gioco a mondo aperto che ripropone l'indimenticabile capolavoro fantasy con un livello di profondità, ...

Andrea Amati : esce il 2 aprile il suo secondo album "Bagaglio a mano" : 01 mar 2018 - Dal 2 marzo sara disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Bagaglio a mano', il nuovo disco del cantautore di Santarcangelo di Romagna Andrea Amati , il primo, 'Via di scampo', era uscito nel 2014, . L'album sara...

David Bowie - esce in aprile la ristampa di "Aladdin Sane" : Una settimana prima, invece, verrà resa disponibile un'edizione rimasterizzata dell'antologia "CHANGESONEBowie" , lo sarà in CD, in digitale - in vendita e in streaming - e in vinile nero e blu, . In ...