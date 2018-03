Studenti fuori controllo e potere simbolico del linguaggio | bulli? No | violenti

«Noi - pittori fuori orario». E il liceo apre di sera agli Studenti lavoratori : Un liceo statale che accoglie studenti adulti, in orario sera le: non esisteva, a Milano. La prima sezione la aprirà a settembre l'artistico Boccioni, scuola in zona Fiera, indirizzo Arti figurative. ...

Lite tra Studenti in una scuola - ragazzo tira fuori arma a serramanico e accoltella un compagno : Ad avere la peggio è stato un 17enne originario del Marocco, ma residente in provincia di Teramo, colpito al volto con un coltellino a serramanico da un 18enne

Tasse universitarie - ricorso degli Studenti contro la Statale di Milano : “Il bilancio di previsione è fuorilegge” : “Agli studenti dell’università Statale di Milano vengono richiesti oltre 34,1 milioni in più rispetto al tetto imposto dalla legge”. Questa l’accusa dell’Unione degli Universitari che ha appena depositato un ricorso al Tar contro le Tasse definite “ fuorilegge” dell’ateneo milanese. Così come aveva fatto a Pavia, dove due anni fa il Consiglio di Stato ha condannato l’Università a rimborsare agli studenti 1,7 milioni di euro di Tasse universitarie ...

Studenti fuori sede - per andare a votare il viaggio costa meno : Studenti fuori sede, per andare a votare il viaggio costa meno Ecco le tariffe agevolate per treni, aerei e navi per gli Studenti fuori sede che vogliano esercitare il diritto di voto Continua a leggere L'articolo Studenti fuori sede, per andare a votare il viaggio costa meno sembra essere il primo su NewsGo.