Terremoto di 3 9 in Puglia alle 0 31 Scossa in mare | sentita a Ostuni | Brindisi

Terremoto - forte scossa in Puglia : paura a Taranto - Brindisi - Lecce - Bari - Martina Franca e Matera in Basilicata [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Terremoto - forte scossa in Puglia : paura a Brindisi - Taranto - Bari - Ostuni - Monopoli e Lecce [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito la Puglia alle 00:32 della notte. L’epicentro della scossa s’è verificato nel mare Adriatico, appena al largo dal litorale sulla costa di Ostuni, tra Monopoli e Brindisi. La scossa, in base ai dati diffusi dall’INGV, è stata di magnitudo 3.9, s’è verificata a 27,3km di profondità ed è stata avvertita su gran parte della Regione, specie nei settori centro/meridionali. paura a Bari, ...

Forte Terremoto al largo della costa brindisina - paura nella notte in Puglia -Live Tweet : Leggo. Una Forte scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande...

Terremoto in Puglia - scossa di magnitudo 3.9 avvertita tra Bari e Brindisi : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente in Puglia poco dopo la mezzanotte. Non risultano danni a cose o persone.Continua a leggere

Forte Terremoto al largo di Ostuni e Brindisi - paura nella notte in Puglia : Leggo. Una scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande allerta tra...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Puglia - sisma M 2.3 in provincia di Foggia (28 febbraio 2018 - ore 12.06) : Terremoto oggi 28 febbraio 2018, ultime scosse e notizie. Dati INGV: in Puglia sisma di magnitudo 2.3, avvenuto in provincia di Foggia. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Puglia - 14 gennaio : nuova scossa di Terremoto - è la seconda in poche ore Video : Continua a tremare la terra tra il Meridione italiano e le altre nazioni del mediterraneo e poco fa c'è stato un altro evento sismico, seppur molto leggero. Sono davvero numerose le scosse nella zona e nelle ultime due settimane se ne registrano 5 tra Balcani e Meridione italiano. Il 26 dicembre, si è registrata la prima, avvenuta a pochi chilometri dalla costa dell'isola greca di Lefkada e ha avuto una magnitudo di 4.8. La #scossa, ha avuto un ...