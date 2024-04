Il fantasma di Bonconte da Montefeltro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nato nel 1250, il cui padre, Guido, nobile e condottiero di, gli insegno’ presto l’arte della battaglia. Fu un acerrimo ghibellino, combatte e conquistò diverse città guelfe intorno ad Arezzo, e insieme ad altri cavalieri, fuoriusciti nottetempo dalle mura, durante l’assedio dei Senesi nel 1288, guelfi e voltagabbana, che si erano mossi contro Gugliemino degli Ubertini, nostro Vescovo, in quanto questi aveva cacciato diversi guelfi dalla nostra città, tra i quali Bostoli, il rapitore del figlio di Ippolita degli Azzi, e con l’ aiuto delle tenebre erano passati da le Poggiola, Viciommaggio, Dorna e Badial al Pino, avevano teso l’agguato alle truppe senesi che ritornavano dopo una intera giornata di inutile assedio, e furono “toppe” a Pieve al Toppo, prima che ritornassero al loro accampamento del Tegoleto. Era sposato con la figlia di un grosso ...

... la controversa saletta da bagno di Lucrezia (Borgia), il giardino segreto, il fantasma della ... Gli Sforza a Pesaro, con van der Weyden, Federico da Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda a ...

... per poi essere conquistata da Federico di Montefeltro che la possedette fino al 1631, anno in cui ... La leggenda del fantasma della fortezza di San Leo. In sostanza, quindi, Cagliostro fu imprigionato ...

