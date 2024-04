Terribili notizie Sulla salute di re Carlo arrivano novità molto preoccupanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024)bruttedi ReIII d’Inghilterra, a rivelare le indiscrezioni sono alcuni media statunitensi tra cui il sempre ben informato TMZ che si spinge oltre, spiegando come sia allo studio il protocollo per il funerale del monarca. Scrive in un articolo il giornalista Tom Skyes come: “La prospettiva che l’ascesa al trono di William e Kate sia più vicina del previsto sta causando a tutti un’intensa ansia. Visto le condizioni didi Charles, i piani per il funerale sono stati aggiornati e in fase di revisione”. >> “Sono costretta ad andarmene”. Forum, Barbara Palombelli lascia la conduzione. Pubblico senza parole: “Scusate, sto male” “Inoltre circola anche un documento che fa il bilancio di cosa è andato bene al funerale della Regina Elisabetta ...