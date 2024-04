Il regista di Il destino di un cavaliere rivela perché Netflix ha scartato un potenziale sequel

(Di venerdì 26 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie IlBrian Helgeland hato che erano stati considerati piani per undel film storico romantico “Ildi un” del 2001, che avrebbe avuto un’ambientazione piratesca simile a “Pirati dei Caraibi” e “Mulan”. Ildi “Ildi un” discute i piani per unavventuroso Sebbene “Il… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Al via questa sera 8 aprile su Rai1 la prima di sei puntate de Il Clandestino , serie crime comedy con Edoardo Leo per la regia di Rolando Ravello . Continua a leggere>>

Al via dall’8 aprile su Raiuno la nuova serie “Il Clandestino” che vede il ritorno di Edoardo Leo sugli schermi Rai a distanza di trent’anni. L’attore interpreta Luca Travaglia, un ispettore che lascia la polizia in seguito ad un violento attentato che è costata la vita alla sua compagna. Sulla ... Continua a leggere>>

News Tv. “Il Clandestino” anticipazioni . Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della serie televisiva con protagonista Edoardo Leo. Il regista della serie Rolando Ravello, ai microfoni di Fanpage.it, ha svela to cosa dobbiamo aspetta rci dalle ultime puntate . (Continua…) Leggi anche: ... Continua a leggere>>

Rosaria Succurro consegna al regista River la medaglia del Premio internazionale Città di ‘Gioacchino da Fiore’ - La sindaca Rosaria Succurro ha consegnato la medaglia ufficiale del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore al regista Jordan River ... sentiva l’esigenza e che a me è piaciuto tanto, ...

Continua a leggere>>

The Movie Critic, retroscena sul film cancellato: avrebbe riportato in scena vecchi personaggi di Tarantino - Secondo The Hollywood Reporter, al suo interno sarebbero confluiti i personaggi dei primi film del regista, destinati a co-esistere con quelli del nuovo lungometraggio. Un'operazione ambiziosamente ...

Continua a leggere>>

Il regista palestinese che vuole creare un'"immagine diversa" di Gaza - L'impegno di Rashid Masharawi mentre presiede la giuria dell'ottavo Festival internazionale del cinema femminile di Assuan ...

Continua a leggere>>