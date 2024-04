Milano - Jhonny ucciso a colpi di pistola | l' agguato mentre dormiva in un furgon - con il 18enne una donna Killer in fuga

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un diciottenne è statocon tred'arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di, vicino all'ortomercato. Secondo una...

Un diciottenne è stato ucciso con tre colpi d'arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di Milano , vicino all'ortomercato. Secondo una... Continua a leggere>>

Un diciottenne è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco al torace poco dopo le 3 della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia est di Milano , vicino all’Ortomercato . Il giovane, di origine slava, si chiamava Jhonny Sulejmanovic ed era nato nel luglio 2005. Stava dormendo nel furgone con ... Continua a leggere>>

Un diciottenne, Jhonny Sulejmanovic, è stato ucciso con tre colpi di pistola al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia est di Milano , quartiere Calvairate. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane – di origine slava – stava dormendo a ... Continua a leggere>>

Tragedia notturna nella periferia di milano: giovane ucciso a colpi di pistola - milano - Nella calma della notte, un tragico evento ha scosso la tranquillità di via Varsavia, nella periferia di milano, con l'uccisione di un giovane diciottenne. Trasportato d'urgenza all'ospedale ...

Continua a leggere>>

milano, Jhonny ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre dormiva in un furgone, con il 18enne una donna. Killer in fuga - Un diciottenne è stato ucciso con tre colpi d'arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di milano, vicino all'ortomercato. Secondo ...

Continua a leggere>>

Scintille sul 25 aprile ma per tanti torinesi c’è solo la Festa - Dopo il corteo del 24 aprile, la mattinata del 25 è iniziata all’insegna della polemica, nonostante migliaia di cittadini torinesi e piemontesi abbiano scelto con forza di festeggiare la Festa della ...

Continua a leggere>>