Il rush finale per il primato in campionato Il Grifone studia le trappole dell’Orvietana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quando mancano 180 minuti al termine della regular season gli unici verdetti sicuri, nel girone E, sono quelli che riguardano le retrocessioni dirette di Cenaia e Mobilieri Ponsacco. Per quanto riguarda gli altri risultati tutto dipenderà dagli incastri fra le squadre che sono in corsa per, playoff e playout. Ed uno di questi incastri riguarda proprio Grosseto e Orvietana, le due squadre che domenica si affronteranno, inizio alle 15, sul "tappeto verde" dello stadio "Zecchini". La formazione umbra di mister Rizzolo, alle prese con problemi che riguardano soprattutto le condizioni degli Under, infatti è alla ricerca di "punti sicurezza" per evitare i playout mentre per i biancorossi dell’allenatore Malotti, in teoria, tutto può ancora succedere nella zona alta della classifica. Cretella e compagni stanno viaggiando a un ritmo elevato come testimoniato dalle ...