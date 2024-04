MG3 Hybrid+ - la prova de Il Fatto it – La compatta ibrida dal listino ragionevole – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con il lancio della nuova MG3, lacapace di combinare performance e comfort ad un prezzo di partenza di 16.490 euro (compreso Ecobonus e altre iniziative promozionali), MG introduce l’innovativa tecnologia: si tratta del debutto del primo sistema ibrido non plug-in, con batteria più grande e motore elettrico potenziato. “Con MG3– spiega Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy – arriviamo sul mercato con un prodotto che ci permette di alzare gli standard di una tecnologia che ha raggiunto livelli incredibili e continua a crescere”. Disponibile in tre allestimenti, Standard, Comfort e Luxury, la MG3è progettata per offrire un’esperienza di guida superiore grazie ad una power unit composta da un’unità termica da 1.500 cc, alimentata a benzina, ...