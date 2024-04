Basket Brusca frenata del CmC Complicato il cammino per l’agognata salvezza

(Di venerdì 26 aprile 2024) cus pisa 73 cmc 63 CUS PISA: Fiorindi 18, Cosci, Colombini, Buzzo, Corbic 1, Spagnolli 10, Viviani, Giannelli 13, Carpitelli 8, Quarta 23 (Morelli e Cerulli n.e.). All. Vicenzini. CM CARRARA: Russo 5, Suriano 10, Sequani 17, Fiaschi 18 (nella foto), Mancini 4, Cirillo, Melegari 9, De Angeli (Toppetti, Pipolo e Nannetti n.e.). All. Bertieri. Parziali: 17-16, 35-33, 55-43 Arbitri: Giannini di Empoli e Volpi di Cecina CARRARA – Gara di appello bucata per il Cmc che a Pisa perde anche la seconda partita contro il Cus valida per il primo turno play out della C regionale e complica sempre di più ilper la. Gara equilibrata per i primi venti minuti, con i locali che chiudono in leggerissimo vantaggio (+1 e +2) i primi due tempini ma con i carraresi decisi a non mollare sospinti da Fiaschi e Sequani. Il peggio arriva al rientro in ...

