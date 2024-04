Se il cane si smarrisce il padrone non è obbligato a denunciare | così la Cassazione rischia di aiutare chi li abbandona

(Di venerdì 26 aprile 2024) Anche se non sporge denuncia per il suo smarrimento, unnon può essere condannato per abbandono di animale. Una sentenza della Corte dipubblicata lo scorso 18 aprile dalla terza sezione penale assolve un proprietario che non ha voluto riprendersi l’animale quando è stato ritrovato a 200 chilometri da casa. E offre un escamotage per chi vuolerli. Perchébasterà simulare di averli persi per farla franca. Il Palazzaccio ha annullato senza rinvio la condanna di un uomo accusato di averto il suo meticcio nel territorio del comune di Cosenza. Il Messaggero spiega che secondo i giudici della corte «in caso di mancato ritiro dal canile municipale» non si configura il reato di abbandono di animale. Anche se ilnon lo aveva denunciato. La ...

