Pontedera Non perdere e poi sperare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un istante dopo il triplice fischio della gara con l’Olbia tra i tifosi delè scattata la domandona. Ossia: che possibilità ci sono di giocare in casa il primo turno dei play off? Detto che il 2-2 di domenica ha compromesso parecchio lo scenario facendo scendere la squadra in ottava posizione e che l’ultimo impegno è a Carrara, cominciamo col ricordare il regolamento iniziale degli spareggi. La squadra 5a classificata ospita la 10a, la 6a riceve la 9a e la 7a ospita l’8a. Quindi per giocare in casa serve chiudere al quinto, sesto o settimo posto. Considerando che la 5a posizione è aritmeticamente irraggiungibile, la squadra di Canzi può ambire solo alla 6a e 7a poltrona. Giocare davanti ai propri tifosi significa passare il turno avendo a disposizione vittoria e pareggio. In caso di arrivo in parità di due o più squadre si considerano prima i risultati ...