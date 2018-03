Pisa | cede carrello trasportatore | vigili del fuoco salvano cavalla

Maltempo - cede argine di un lago nel Pisa no : chiusa la sp 68 : I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra e della sede centrale di Pisa sono intevenuti oggi a Montecatini Valdicecina, nel Pisano , nella zona del lago di Scandri, per il cedimento di circa 10 metri di argine dell’invaso. Secondo quanto spiegato, a titolo precauzionale è stata interrotto il transito sulla strada provinciale 68 tra Ponteginori e Casino di terra che si trova nella parte sottostante il lago . Al lavoro due ...

Diretta/ FeralPisalò-Teramo streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Feralpisalò-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa proveranno a consolidare il secondo posto in classifica.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:17:00 GMT)