Giulia Michelini al serale di Amici 17

Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi da Heather Parisi a Giulia Michelini e Simona Ventura e nuovi ingressi : I giudici vengono rimpiazzati dai membri della Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi. Lo annuncia la conduttrice stessa nel corso della diretta su Canale 5, in onda sabato 24 marzo, per l'ingresso di nuovi concorrenti alla prossima fase del talent show. L'addio ai direttori artistici e il ritorno alla diretta non sono le uniche novità. La Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi si affiancherà alla ...

Amici - Maria De Filippi : 'Al serale ci saranno Heather Parisi e Giulia Michelini'. L'indiscrezione : 'Nel cast anche Simona Ventura' : di Emiliana Costa Colpo di scena ad Amici. Durante la diretta di oggi pomeriggio Maria De Filipp i ha annunciato: 'Al serale ci saranno due commissioni, una interna e l'altra esterna, formata da ...

Giulia Michelini / Ospite a "E poi c'è Cattelan" e presto al cinema con "Io c’è" (20 marzo 2018) : GIULIA MICHELINI Ospite nello studio di Epcc. Dal 29 marzo protagonista al cinema con Io c’è. Nel cast anche Edoardo Leo e Margherita Buy anche loro ospiti di Alessandro Cattelan.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Giulia Michelini ospite di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo : Sanremo 2018: Giulia Michelini ospite di Baglioni Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, andrà in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo la 68ma edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione ci sarà Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il cast delle prossime serate si sta delineando negli ultimi giorni. Sul palco dell’Ariston, oltre alle star internazionali della musica, arriveranno anche volti ...

Giulia Michelini in ansia a C'è posta per te? Il pubblico nota qualcosa di strano : La storia di Giuseppe e dei suoi due figli Michael e Jessica ha fatto commuovere tutti a C'è posta Per Te . Anche Giulia Michelini , chiamata come ospite del programma, non ha saputo trattenere le ...

Ascolti tv - C’è posta per te con Giulia Michelini vince tutto : La seconda puntata della stagione di C’è posta per te con ospiti l’attore Gerard Butler e l’attrice Giulia Michelini (CHI È la Rosy Abate della fiction di Canale 5) si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori ...

Giulia Michelini / Video - l'attrice in lacrime : “Questa storia mi ha emozionata” (C'è posta per te) : GIULIA MICHELINI a C'è posta per te: storico volto di Rosy Abate, l'attrice è stata ospite del people show di Maria De Filippi su Canale 5. E si è commossa per la storia di Giuseppe...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:00:00 GMT)

C’è Posta per te - Giulia Michelini si commuove e fa uno splendido regalo : Ospite a C’è Posta per te, Giulia Michelini, nella puntata di sabato 20 gennaio 2018, si è commossa per la storia di Giuseppe e della sua famiglia. Visibilmente emozionata fin dal suo ingresso in studio, tanto da tenersi aggrappata a Maria De Filippi, la Michelini non ha trattenuto le lacrime ed ha deciso di fare un bellissimo regalo alla famiglia protagonista della nuova storia. Cosa è successo durante la trasmissione di Maria De Filippi? ...