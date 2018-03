Trump | guerra commerciale alla Cina | imposti dazi per 60 miliardi di dollari 

Guerra commerciale Trump : le amare lezioni del protezionismo : *già sottosegretario all'Economia **economista Ricevi aggiornamenti su Donald Trump Lasciaci la tua e-mail:

La guerra fra Trump e Fbi continua. Silurato anche Andrew Mc Cabe - testimone cruciale nel Russiagate : Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, ha licenziato l'ex vice direttore dell'Fbi, Andrew McCabe, oggetto di feroci attacchi da parte del presidente Donald Trump e a pochi giorni dalla sua pensione. McCabe, 49 anni, ha duramente respinto la decisione, dicendo di essere vittima sia di una "guerra" dell'amministrazione Trump contro l'Fbi, sia alle indagini sul Russiagate. Annunciando il siluramento di McCabe, il dipartimento di ...

Licenziato McCabe - ex numero 2 Fbi - "è guerra Trump a Mueller". Doveva andare in pensione domenica : "Andrew McCabe Licenziato, un grande giorno per gli uomini e le donne dell'Fbi. Un grande giorno per la democrazia". Lo twitta il presidente Donald Trump riferendosi al licenziamento dell'ex numero due dell'Fbi. "Il bigotto James Comey era il suo capo e McCabe sapeva tutto delle bugie e della corruzione ai più alti livelli dell'Fbi" aggiunge

Trump alza l'asticella nella guerra dei dazi : il prossimo obiettivo è la Cina : NEW YORK - La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un ...

Trump alza l’asticella nella guerra dei dazi : ?il prossimo obiettivo è la Cina : La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un duro piano contro Pechino a base di dazi su prodotti e di restrizioni nei visti e negli investimenti...

Guerra commerciale - Trump si inimica anche il Canada. Falsità su deficit : Riguardo al Nafta, il ministro dell'Economia del Messico ha detto che bisogna anche essere pronti all'eventualità che si firmi un'intesa senza gli Usa. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ...

SPY FINANZA/ Iran e Ucraina - le micce pericolose di una guerra Putin-Trump : Negli ultimi giorni si stanno succedendo fatti e dichiarazioni che sembrano aumentare le possibilità di uno scontro tra Usa e Russia.

Corea del Nord - gli errori di Trump e lo spettro dormiente della guerra Video : #Donald Trump incontrera' dunque il dittatore NordCoreano #Kim Jong-un? Fino a questo momento siamo fermi all'invito giunto da Pyongyang ed al presidente degli Stati Uniti che, dopo qualche dichiarazione contraddittoria, ha reso noto di fidarsi della controparte [Video] in merito all'impegno di non procedere con nuove provocazioni missilistiche in questi mesi che precedono l'atteso bilaterale. Visto che Kim ha messo in quarantena i suoi missili, ...

Ocse alza stime Pil globale - ma è alert guerra commerciale dopo dazi Trump. Outlook Italia rimane fermo : Lo spettro del protezionismo sul commercio globale mette sull'attenti l'Ocse. Dal suo report sulla crescita dell'economia globale, emerge che le stime sul Pil globale relative sia al 2018 che al 2019 sono state riviste al rialzo a +3,9%, al record dal 2011, rispetto al precedente Outlook del 3,6%. Tuttavia, l'...

Cina contro Trump. Guerra commerciale sarebbe un vero disastro : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire non ha fatto mistero che "una Guerra commerciale farà solo perdenti". Zhong Shan ha concluso: "la Cina non vuole combattere ne' dare vita a una Guerra ...

Dazi - la guerra agitata da Trump mette nel mirino la Germania : Non riguarda affatto la Cina che non è neanche tra i 10 Paesi maggiori esportatori negli Usa di acciaio e alluminio, con una quota di 1,5 milioni di tonnellate su 75 milioni esportate nel mondo nel ...

Cina : Usa gonfiano deficit del 20% - guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

Cina contro Trump. Guerra commerciale sarebbe un vero disastro : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire non ha fatto mistero che "una Guerra commerciale farà solo perdenti". Zhong Shan ha concluso: "la Cina non vuole combattere ne' dare vita a una Guerra ...

Trump e i dazi : ora si rischia una guerra commerciale globale Video : Quello che aveva promesso lo ha mantenuto. Così Trump ha firmato un provvedimento che impone #dazi del 25% sulle importazioni dell'acciaio e del 10% su quelle dell'alluminio, misure che potrebbero portare ad una guerra commerciale di portata mondiale. Neanche le dimissioni di Gary Cohn, suo consigliere economico, hanno fermato Trump [Video]dal mettere in pratica la minaccia di dazi doganali verso il resto del mondo. Il presidente USA si è fatto ...