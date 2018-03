Francia - uomo assalta supermercato e fa tre vittime : ucciso. L'Isis rivendica : Tre persone sono state ammazzate da un terrorista che ha fatto irruzione in un supermercato Super U di Trebes, nella Francia occidentale. L'attentatore, che durante l'assalto ha preso una...

Francia - sparatoria con polizia : poi un uomo prende clienti supermercato in ostaggio. L’assalitore : “Sono dell’Isis” : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, ai piedi dei Pirene francesi. Successivamente, un uomo si è barricato in un supermercato di Trebes, poco lontano dalla stessa città, tenendo in ostaggio la clientela. Si cercano conferme su un eventuale legame fra i due episodi. I media francesi riportano che l’attacco è stato già rivendicato da Isis citando fonti della procura. L’uomo ha ...

A Trèbes - in Francia - è in corso un’operazione della polizia : un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in un supermercato : A Trèbes, comune francese nel dipartimento dell’Aude, nel sud del paese, è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno dicendo che saranno date altre informazioni e chiedendo anche che non vengano diffuse notizie false. L’operazione The post A Trèbes, in Francia, è in corso un’operazione della polizia: un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in ...

