Amadeus pronto per Ora o mai più su Rai1 | data d’inizio e novità

lanostratv

: RT @AmadeusOnlineIT: Tutto pronto per la nuova edizione di Chianti in Musica - 85Micconi : RT @AmadeusOnlineIT: Tutto pronto per la nuova edizione di Chianti in Musica - AmadeusOnlineIT : Tutto pronto per la nuova edizione di Chianti in Musica - fofofeton : @Veronica_Maya @amadeus @RaiDue Divano già pronto...???????? -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ora o mai più: tutte le anticipazioni sul nuovo talent diUna nuova sfida professionale si aprirà la prossima primavera per. Il conduttore di Ravenna, in base quanto anticipato da Tvblog, tornerà presto suda protagonista. Ora o mai più sarebbe infatti il titolo del nuovo programma che vedrà al timone proprio. Un talent rivolto alle stelle della musica italiana intenzionate a rimettersi in gioco. In base all’indiscrezione lanciata dal noto sito, il programma dovrebbe iniziare il prossimo 18 maggio per far compagnia al pubblico della prima rete ogni venerdì sera.dovrebbe proporre così una staffetta perfetta tra Carlo Conti e. Il conduttore di Reazione a catena infatti sarà protagonista del prime time del venerdì della prima rete subito dopo la fine della Corrida targata Carlo Conti. Il 6 aprile infatti il conduttore toscano aprirà il ...