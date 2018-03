Ivano e il Signor G

vanityfair

(Di giovedì 22 marzo 2018) All’ultima inquadratura, ilG lasciò la scena. «E abbandonò la tv, in cui era la popolarissima stella dei duetti con Mina, per andare a ritrovare in teatro la verità che davanti alla telecamera era impossibile inseguire». SostieneFossati che l’eresia di Gaber, la «sua deviazione dal percorso più ovvio», la sua diserzione consapevole dal successo: «Ovunque, ma soprattutto in Italia», non abbia termini di paragone. Non solo perché già nel 1970 teorizzava la distanza dal denaro: «Penso che riuscendo a guadagnare una lira in più di quel che serve a vivere discretamente possa definirmi ricco a pieno titolo». E non soltanto perché al pari del Guccini che si faceva pagare il cinema dalle amanti stupite Giorgio si era presentato senza portafogli al primo pranzo con Ombretta Colli. Nella scelta di evadere dal cielo del Truman Show televisivo: «Dove ogni cosa è costruita e ...