Morì nel cantiere a Serravalle | due assolti e due a giudizio

Lo strano caso dei tumori in aumento nel paradiso del Cilento : "Non vogliamo creare allarmismo, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per portare avanti il nostro studio sui tumori e far luce sulle cause evidenziando i fattori di rischio". Luigi Di Gregorio...

Stephen Hawking nel suo ultimo studio prima di morire ha predetto la fine del mondo : La morte di Stephen Hawking ha lasciato un gran vuoto nel modo della fisica, ma ha anche lasciato molte domande dai suoi studi. Il fisico, matematico e astrofisico britannico fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli ...

Tumori : ‘trappole’ catturano le cellule maligne nel sangue : Trappole molecolari intercettano e tracciano le cellule tumorali in circolazione nel sangue prima ancora che diano origine a delle metastasi. E’ il risultato raggiunto da un gruppo di ricercatori coordinati dall’Università del Wisconsin-Madison. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research. “Il metodo migliora in realtà una tecnica già esistente, quella della biopsia liquida, che con un semplice prelievo ...

Amianto - l’inchiesta : causa altri tumori - fibre anche nell’acqua potabile : Si allarga la tipologia dei tumori dovuti all’Amianto. Oltre al mesotelioma pleurico sono stati riconosciuti anche tumori al polmone, alla laringe e al fegato. E da recenti studi condotti in particolare nella Regione Emilia Romagna si sono scoperte fibre di Amianto nell’acqua potabile. Un’inchiesta del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, curata dalla giornalista Caterina Dall’Olio, già vincitrice del prestigioso Premio ...

J-Ax - la lettera a Michele Ruffino : “Assurdo morire di bullismo nel 2018. Ai ragazzi dico che ci sono passato anch’io - non mollate” : Michele Ruffino si è ucciso a 17 anni gettandosi da un ponte ad Alpignano. Nelle sue lettere, che i genitori hanno voluto rendere pubbliche per raccontare quanto Michele soffrisse e avesse voglia di trovare amici, Michele aveva scritto di essere vittima di bullismo. “Mi ha molto colpito la storia di Michele. Mi ha rattristato perché trovo assurdo, ancora oggi, nel 2018, morire di bullismo. Una morte che è sempre assurda, ma che a 17 anni ...

Strage di Bologna - anche Mario Mori tra testi nel processo a Cavallini : Il generale dei carabinieri Mario Mori, che nel 1980 indagò sui Nar, Carlo Maria Maggi, storico leader del gruppo neofascista Ordine Nuovo e condannato con l'accusa di essere il mandante della Strage ...

Sharon Stone : "Sono stata nell'aldilà. Ho perso la memoria a breve e a lungo termine" : 'Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse come una grande madre, più che come una brava attrice, vorrei che dicessero: 'Questi ragazzi Stone sono sorprendenti'', inizia così la lunga intervista che ...

JOHN HOLMES / Il pornoattore moriva trent'anni fa : nel suo passato anche l'accusa di omicidio plurimo : JOHN HOLMES moriva trent'anni fa, segnando la fine di una carriera in cui ha girato più di 2000 film porno. Ma il suo mito non è mai venuto meno, ispirando film e canzoni.

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

“Non voglio morire”. Paura e delirio all’Isola dei famosi. Uno dei naufraghi avverte un forte dolore all’improvviso e pensa subito al peggio. I vip - nel panico - sono sconcertati. “Non ci ho capito più niente” : Un’Isola dei Famosi piena di malori quella di quest’anno. A parte Francesco Monte, che ha lasciato l’Honduras a causa del pandemonio scatenato dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva Henger – che ha fatto sapere a tutti che Monte ha fatto uso di marijuana mentre i naufraghi erano ancora nella villa quindi prima che il reality vero e proprio avesse inizio, altri se ne sono andati per problemi di salute. Per esempio Craig Warwick ma anche ...

Roma. All’India tornano le Tante facce nella memoria : Ritornano sul palco del Teatro India di Roma, dal 14 al 18 marzo, le protagoniste di Tante facce nella memoria,

Serie A - 28^ giornata : Fiorentina-Benevento 1-0 - decide Vitor Hugo nella memoria di Davide Astori : Nel ricordo e nel segno di Davide Astori, il capitano morto la scorsa settimana. La Fiorentina ha sconfitto il Benevento per 1-0 nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica mentre i campani rimangono ultimi e sempre più indirizzati verso la retrocessione. A decidere la partita è stato Vitor Hugo che ha segnato alle ore 13.00, il numero di maglia di Astori a cui la tifoseria ha dedicato una coreografia ...

April morirà in Grey’s Anatomy 14? Perché l’addio a Sarah Drew nel finale di stagione potrebbe essere tragico : È da giorni ormai che il pubblico del medical drama si sta chiedendo se April morirà in Grey's Anatomy 14 al termine di questa stagione. L'annuncio del licenziamento delle due attrici Jessica Capshaw e Sara Drew, interpreti rispettivamente di Arizona Robbins e April Kepner, rappresenta la fine di un'era per questa serie che ha fatto della caratterizzazione dei suoi personaggi uno dei suoi punti di forza: Grey's Anatomy perde da un lato ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Michele Scarponi nel cuore. La tappa della memoria - l’Aquila di Filottrano vive in gruppo. Oggi l’arrivo a casa sua : Il mondo del ciclismo si stringe tutto attorno a Michele Scarponi, l’Aquila di Filottrano scomparsa lo scorso anno in un terribile incidente stradale mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta. Oggi la Tirreno-Adriatico onorerà la memoria di una delle stelle più amate arrivando proprio nella sua città natale, il paese nelle Marche abbraccerà la carovana e ricorderà uno degli uomini più frizzanti e briosi del gruppo. Michele ...