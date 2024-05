Lotto - vincite da sballo con questo numero ritardatario

(Di martedì 7 maggio 2024), 4,5 milioni di euro con un solo: ilha permesso delleenormi che hanno sfiorato il 50% dell’intera giornata. Ecco di cosa stiamo parlando Una montagna di soldi con un solo. E vi abbiamo spesso anche parlato di quello che sarebbe potuto succedere una volta estratto. No, confermiamo una cosa: non c’è nessuna possibilità che lo stesso potesse uscire anche in tempi brevi. Però, dopo un’assenza prolungata, è spuntato di nuovo, regalando tantissimi soldi e soddisfazioni a chi aveva deciso di farci un pensiero., ecco ilche ha permesso di sbancare (AnsaFoto) – Ilveggente.itNei giorni scorsi vi abbiamo parlato di tutti quei numeri che sono ritardatari. E il primo di questa lista era il 48 che mancava da 149 concorsi sulla ...

Il 9 giugno a Misano torna l'Aprilia Pro Experience - Il 9 giugno a Misano torna l'Aprilia Pro Experience - NOALE (VENEZIA) - Torna Aprilia Pro Experience, una giornata che consente a un numero limitatissimo di appassionati di scendere in pista insieme ad alcuni tra i migliori piloti al mondo, eccezionalmen ...

Cuore gialloblù, Noslin vince la 35a tappa - Cuore gialloblù, Noslin vince la 35a tappa - Tijjani Noslin il Cuore Gialloblù della 35a tappa del campionato. L’attaccante olandese è stato indicato come migliore dei suoi nel match contro la Fiorentina nel sondaggio che da ormai sette stagioni ...

In provincia un milione di abitanti. Crescono i residenti della montagna - In provincia un milione di abitanti. Crescono i residenti della montagna - Segno positivo per Lizzano (+2,4%), Camugnano (+2%) e Loiano (+1,9%) dove le case costano meno. Sono due i comuni con i cittadini più giovani: San Pietro in Casale e San Giorgio di Piano .