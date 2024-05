Zaniolo al Napoli? Torna a parlare l’agente | Vi dico come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) L’esperienza di Nicolòall’Aston Villa si concluderà al termine della stagione. Il calciatore spera in un possibile ritorno in Italia. Alcuni anni fa, il nome di Nicolòera sulla bocca di tutti. Approdato alla Roma da assoluta “mina vagante” ha dimostrato di essere pronto a dire la sua tra i grandi. Proprio nella Capitale ha vissuto molti importanti, basti ripensare al match di Champions League contro il Porto e non solo. Il giovane talento, però, in troppe occasioni non è stato supportato dalla Dea Bendata, la quale gli ha voltato le spalle. Infatti, l’ex Inter ha subito due gravissimi infortuni al ginocchio, motivo per il quale la sua carriera non è poi esplosaprevisto. Oltre a tutto ciò, a complicare ulteriormente leci ha pensato il rapporto con i tifosi giallorossi, i quali hanno ...