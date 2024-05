Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni | “Sono un dipendente - nulla da aggiungere”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 7 maggio 2024)ha parlato per la prima volta didopo il caso Balocco che ha travolto l'azienda. "Non posso aggiungere, sono undella società. Lavoro per la signora, tutto qui", ha detto il manager dell'imprenditrice ai microfoni di Far West. E sulle accuse che Fedez ha mosso nei suoi confronti: "da dire".