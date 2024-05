In semilibertà - getta acido su compagna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 14.10 Un detenuto condannato all'ergastolo, ma in regime di, hato dell'in testa alla sua, poi l'ha ferita con una coltellata. E' accaduto a Sorbolo Mezzani (Parma). , L'uomo,61 anni,è fuggito,ma è stato poi fermato ad Arezzo. E' accusato di tentato omicidio e lesioni gravissime. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Il detenuto era uscito ieri mattina dal carcere di Parma per andare a lavorare. Poi,ieri sera,si è recato a casa della.Qui c'è stata una lite e l'aggressione.L'allerta dato da un passante