Diane von Furstenberg | il documentario che celebra la moda e l’empowerment femminile

(Di lunedì 6 maggio 2024) Life&People.it Il 25 giugno è prevista l’uscita delvon: Woman in Charge. Un coinvolgente viaggio nella vita e nella straordinaria carriera della designer belga, ideatrice dell’inconfondibilevondress, abito che le aprì le porte dell’industria della. Diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Trish Dalton, questo docu-film sarà un grande evento per gli appassionati didi tutto il mondo ed offrirà uno sguardo intimo ed inedito sulla vita di una delle figure più iconiche del mondo della. Cosa possiamo aspettarci da questo ritratto inebriante? Un’esplorazione avvincente della carriera di Lady vone del suo messaggio intramontabile di empowerment ...

