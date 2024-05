Solo una scusa per vendere Paola Ferrari e il giudizio sprezzante sulle foto di Elodie

(Di martedì 7 maggio 2024) Nuovo capitolo dello scontro traed. Durante la puntata del 6 maggio di La Volta Buona, programma di Rai1 che vede Caterina Balivo alla conduzione, la giornalista viene portata sul tema relativo alla cantante, con cui aveva avuto delle frizioni in passato. La presentatrice ha trovato sbagliato il paragone tra la cantante di Roma e altre big della musica: “Bella, quanto è bella. Se è bravissima? Oddio, bravissima… Adesso non esagererei. Non è che è Mina o Laura Pausini, è brava ed è bellissima”. “Raffaella Carrà e Mina, erano molto trasgressive”, interviene Balivo. Scatenando la risposta di: “Non mi dire così, perché io soffro. Tu non mi puoi parlare della grandissima Raffaella Carrà e di Mina, che sono star. Perché io me la sono presa conche trovo ...

