Juve - Koopmeiners continua a segnare | eguagliato Gullit Il prezzo cresce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Torino, 7 maggio 2024 - Teuna meravigliare, agol fantastici e ad alzare il proprio. L’olandese quasi certamente lascerà l’Atalanta a fine stagione e lalo segue da tempo, ma queste prestazioni scateneranno un’asta e la Premier League ha sicuramente più denari da spendere rispetto all’Italia. Un grosso problema per lache dovrà fronteggiare la concorrenza della Liverpool, oggi favorita per l’ex Az Alkmaar reduce dal dodicesimo gol in Serie A con la marcatura a Salerno. Un olandese non segnava così tanto in Serie A dai tempi dioltre i 60 milioni Teuna quota 12 gol in Serie A,un grande olandese come Ruud ...