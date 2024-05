Chiara Ferragni compleanno | nuovo inizio e gesto Fedez fa discutere

(Di martedì 7 maggio 2024)compie 37 anni oggi, martedì 7 maggio 2024. Si tratta di undecisamente diverso dal solito, e da quelli che ha vissuto fino all'anno scorso. In sua compagnia, infatti, non c'è Federico Leonardo Lucia, ma rimane una costante, ovvero, i suoi due figli Leone e Vittoria. Per l'occasione, infatti,ha voluto mostrarsi raggiante, malgrado la sua situazione lavorativa e sentimentale stia andando sempre più a rotoli. La ragazza, infatti, ha pubblicato un post all'interno del quale si è mostrata insieme ai suoi figli, rigorosamente non inquadrati in viso e poi ha aggiunto una didascalia volta ad annunciare un, ma non è tutto. Contemporaneamente,ha compiuto unche sta generando molto scalpore suscitando ...

primo compleanno da single per Chiara Ferragni , che festeggia in compagnia dei suoi due figli Leone e Vittoria L'articolo Chiara Ferragni , primo compleanno da single insieme ai figli proviene da Novella 2000.

La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, Chiara Ferragni ha annunciato i festeggiamenti per il suo ...

È un giorno speciale per Chiara Ferragni : l’imprenditrice digitale compie 37 anni. Non poteva mancare un post dedicato al suo compleanno su Instagram, dove ha deciso di condividere uno scatto dolcissimo con i suoi figli Leone e Vittoria, sua ancora ...

Compleanno Chiara Ferragni, il messaggio in codice di Fedez: il dettaglio della foto - compleanno Chiara ferragni, il messaggio in codice di Fedez: il dettaglio della foto - Chiara ferragni primo compleanno senza Fedez. Il messaggio in codice del rapper: dettaglio della foto incuriosisce i followers ...

Chiara Ferragni, oggi il compleanno: come festeggia e con chi - Chiara ferragni, oggi il compleanno: come festeggia e con chi - Chiara ferragni è tornata in Italia per festeggiare il suo 37esimo compleanno con gli affetti più cari, ovvero i figli Leone e Vittoria. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Los Angeles, dove si è ...

Chiara Ferragni festeggia 37 anni, è il primo compleanno senza Fedez: “Inizia un nuovo capitolo ma tutto ciò che desidero è qui” - Chiara ferragni festeggia 37 anni, è il primo compleanno senza Fedez: “Inizia un nuovo capitolo ma tutto ciò che desidero è qui” - Chiara ferragni compleanno. L'influencer compie oggi 37 anni. E' per la ferragni il primo compleanno senza Fedez: "un nuovo inizio".