(Di martedì 7 maggio 2024) L'idrogeno, noto anche come acido solfidrico e caratterizzato da un odore di uova marce, è tra le sostanze chimiche più pericolose cui ci si può esporre per motivi professionali. È il composto responsabile della morte di 5 operai a Casteldaccia, durante un intervento sulle fognature. Eccosi forma e quali sono i sintomi dell'intossicazione.

Cos’è l’idrogeno solforato, dove si trova e perché è un gas tossico - Cos’è l’idrogeno solforato, dove si trova e perché è un gas tossico - I lavoratori, secondo i rilievi dei soccorritori, sono stati esposti a livelli di idrogeno solforato dieci volte superiori al limite consentito per legge. Ecco cosa sappiamo su questo subdolo gas.

Le prime verità sull'incidente di Casteldaccia: gli operai non dovevano entrare nella vasca - Le prime verità sull'incidente di Casteldaccia: gli operai non dovevano entrare nella vasca - Aperta un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo. Cosa c'era nell'appalto di manutenzione della rete fognaria, perché i lavoratori erano senza protezioni, cosa ha raccontato il sopr ...

Casteldaccia, cos’è l’idrogeno solforato: il gas tossico che ha ucciso i cinque operai - Casteldaccia, cos’è l’idrogeno solforato: il gas tossico che ha ucciso i cinque operai - Che cos'è l'idrogeno solforato, il gas tossico che inalato, come nel caso dei cinque operai di Casteldaccia, può essere letale.