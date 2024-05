Segasonic è il singolo d’esordio dei Manaus

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 7 maggio 2024) Da venerdì 10 maggio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Overdub Recordings) il primodei. “” è un brano che descrive l’alienazione derivata dall’essere sequestrato dalla vita per troppe ore al giorno, il ricatto che costringe a svendere la propria libertà in cambio di qualche soldo, la strumentalizzazione del senso di responsabilità, il tutto macerato ed inghiottito a fatica. La canzone rappresenta un grido sommesso contro questa condizione oppressiva, simboleggiato da un suono acuto e disturbante come una sega sonica. Spiega la band a proposito del brano: “è un brano a cui siamo molto affezionati, nasce da una jam del precedente progetto di Daniel e MIriana al quale è stato aggiunto il testo ...