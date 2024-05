LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori in fug - il gruppo a oltre cinque minuti

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 14.23 Vantaggio dei battistrada che sale a più die mezzo. 14.19 Ci avviciniamo al traguardo intermedio di Calizzano. 14.15 Foratura per Simon Geschke (Cofidis) che riesce velocemente a ripartire. 14.09 Coperti 65.2 chilometri in un’ora mezza di corsa. 14.05 Siamo a poco meno di 130 chilometri dalla conclusione. 14.00 In testa ala controllare l’andatura ci sono Lidl-Trek e Soudal Quick-Step, ma il passo è piuttosto blando. 13.56 Corsa che sta per attraversare il centro abitato di Millesimo. 13.53 Rimangono in fuga Francisco Munoz (Team Polti Kometa), Lilian Calmejane (Intermarché Wanty) e Stefan de Bod (Education Easy Post) con un margine di 4’05” sul plotone. 13.48 Vantaggio dei fuggitivi che sale a 3’42”. 13.45 ...

