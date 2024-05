Ex sindaco svizzero ai domiciliari nel Bresciano per un mortale ad Agrate

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha causato un incidentead, in Brianza, e ora, dopo un breve periodo nel carcere di Monza, si trova bloccato in un appartamento in provincia di Brescia, agli arresti. Il protagonista della vicenda è l’exdi Roveredo Grigioni che, come raccontato al quotidiano Ticinoonline, sta vivendo il suo personale incubo. L’incidente (uno schianto tra furgoni costato la vita a un 62enne di Domodossola) è avvenuto lo scorso 11 febbraio sul territorio italiano e, di conseguenza, in attesa che tutti gli aspetti della vicenda vengano chiariti, la magistratura di Monza-Brianza ha stabilito che l’ex primo cittadino dovesse essere sistemato ad una determinata distanza dal confine. Così la scelta è ricaduta sul. “Temevano che fuggissi – spiega a ...

