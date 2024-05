Chi era il ragazzo di 23 anni trovato morto incastrato in un cassonetto di vestiti

Le forze dell’ordine hanno segnalato alla Procura dei minori un ragazzo di 11 anni autore di una rapina in un supermercato di Ferrara , da dove sarebbe uscito con un bottino di oltre 6mila euro in contanti. La rapina , come riportato dall’Ansa, è ...

Notte di violenza tra sabato e domenica a Crema. Verso le 3.30, un 21enne milanese è stato picchiato da almeno quattro, cinque giovani, in piazza Garibaldi e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona. Ha riportato fratture ...

Il ragazzo morto incastrato in un cassonetto dei vestiti usati a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, era Costantin Antonie. Aveva 23 anni, era rumeno e viveva a Fera Gera d'Adda insieme ad ...

Un intero paese sgomento per la morte di Michael Barailler, il ragazzo di soli 16 anni morto domenica in un incidente in moto. Domani, mercoledì, Saint-Pierre si stringerà intorno alla sua famiglia ...

di Enzo Beretta La Procura di Perugia ha chiesto di condannare a quattro anni e quattro mesi un 80enne indagato con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato due bambine di terza elemntare in u ...