Strage di Casteldaccia - Giuseppe La Barbera è la vittima più giovane | morto per salvare i colleghi

Non sarebbero dovuti scendere all’interno della stazione di sollevamento i cinque operai morti ieri, lunedì 6 maggio, a Casteldaccia , in provincia di Palermo, durante la manutenzione della rete fognaria. Il contratto di appalto stipulato con Amap, ...

Cos’è l’idrogeno solforato, dove si trova e perché è un gas tossico - Cos’è l’idrogeno solforato, dove si trova e perché è un gas tossico - Il 6 maggio 2024 è balzato agli onori della cronaca nazionale il caso di cinque operai morti a casteldaccia (Palermo), proprio a seguito di un intervento di manutenzione all'interno di una fogna. I ...

Strage di operai a Casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - strage di operai a casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - Due lavoratori sono morti per aiutare i colleghi in difficoltà, i vigili del fuoco: “Accanto ai corpi non abbiamo trovato maschere di protezione” casteldaccia (Palermo), 6 mag. Succede tutto in pochi ...

Chi era Ignazio Giordano, dipendente della ditta di Partinico vittima della strage di Casteldaccia - Chi era Ignazio Giordano, dipendente della ditta di Partinico vittima della strage di casteldaccia - Era considerato da tutti un collega che non si risparmiava mai sul posto di lavoro, un operaio di quelli infaticabili che non guardava mai l’orologio.