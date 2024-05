Ginnastica artistica - Asia D’Amato dice addio alle Olimpiadi di Parigi | nuova lesione del ginocchio già operato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) La notizia che si temeva potesse arrivare è purtroppo realtà:ha subito ladel legamento crociato delsinistro, quello giàdopo l’infortunio in Coppa del Mondo a Il Cairo, lo scorso anno. Per la ginnasta azzurra è emersa purtroppo la necessità di un nuovo intervento chirurgico e dovrà così direai Giochi Olimpici di. L’atleta ligure, dopo unaindagine diagnostica in programma lunedì 13, sarà operata, verosimilmente, in Austria, dal dottor Jürgen Barthofer, primario della Klinik Diakonissen di Linz, che nel 2015 aveva ricostruito il crociato della gemella Alice ed era intervenuto sulla stessa, a maggio del 2023, al rientro dall’Egitto. Un altro stop pesante per ...