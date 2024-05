Met Gala 2024 - i simboli nascosti negli abiti più originali | dalla gonna gabbia al reggiseno a cono

(Di martedì 7 maggio 2024) Questa notte è andato in scena il Mete sono state molte le star che hanno puntato tutto su degli outfit davvero: qual è il significatoco nascosto nei loro

Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024 , 13:28 Ieri si è svolto uno degli eventi più iconici dell’anno : il Met Gala . Dal 1948 il primo lunedì di maggio è famoso per l’incredibile passerella dove le più grandi star e celebrità del mondo si ...

Naomi Watts ha sorpreso tutti al Met Gala , ignorando almeno in apparenza il tema della serata (legato a composizioni floreali) e sfoggiando invece un vistoso abito nero di Balenciaga realizzato su misura, con ampio strascico e un piccolo design ...

Abiti bellissimi, aderentissimi e scomodissimi. In estrema sintesi, potremmo definire così metà dei look visti sul red carpet del Met Gala 2024 . L’altra metà, al contrario, era esageratamente larga o lunga, a seconda dei casi, ma sempre tutt’altro ...

