ATP Roma 2024 - Francesco Passaro piega Ajdukovic in tre ore ed approda al tabellone principale!

(Di martedì 7 maggio 2024) La wild card azzurrasupera anche il turno decisivo delle qualificazioni battendo il numero 24 del seeding cadetto, il croato Duje, col punteggio di 7-6 (5) 6-7 (6) 7-6 (3) in tre ore esatte di gioco edaldegli Internazionali d’Italiadi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000. Nel primo set c’è subito uno scambio di break in avvio, poi i due giocatori in campo registrano la battuta e non ci sono altre palle break fino all’obbligato epilogo al tiebreak.scappa sul 3-0 e poi allunga ancora sul 5-1, il croato accorcia fino al 3-5, ma l’azzurro si procura tre set point sul 6-3, sfruttando poi la terza occasione, la prima col servizio a disposizione, per chiudere sul 7-5 dopo ...

Dal Foro Italico, Lorenzo Ercoli “Tornare al Foro Italico è sempre un’emozione. Nell’ultimo periodo non sto giocando benissimo, a volte tendo ad essere negativo, ma è un onore poter essere qui”. Dopo aver affrontato il main draw degli ...

Sarà uno solo l’italiano in gara nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 a livello di secondo turno. Si tratta di Francesco Passaro , mentre per tutti gli altri, come vedremo, sono arrivate eliminazioni spesso nette e, in un paio di ...

Francesco Passaro , numero 240 del Ranking ATP, sfida il coetaneo classe 2001 Duje Ajdukovic che lo precede in classifica di 111 posizioni. Lunedì l’azzurro però ha sconfitto l’americano Kovacevic, numero 89, in due set, per cui non diamo grande ...

