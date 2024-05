Sciopero Rai - Palese | Fallimento storic - ha perso un intero circo politi -o, mediatico e sindacale

Lunedì 6 maggio è il grande giorno dello sciopero Rai. L’Usigrai punta a un’adesione di massa e a far saltare più edizioni possibili tra telegiornali e radiogiornali. Ma non tutti i giornalisti Rai aderiranno. Non solo quelli di Unirai. Per questo ...

Scioperano i giornalisti Rai, ma Tg1 e Tg2 vanno in onda - Scioperano i giornalisti Rai, ma Tg1 e Tg2 vanno in onda - Un inganno ai cittadini per mascherare il fallimento del boicottaggio". Lo afferma il segretario Usigrai, Daniele Macheda. "Pur di dare l'impressione che lo sciopero fosse fallito i direttori di Tg1 e ...