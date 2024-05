Ecco a cosa serve studiare i dinosauri alle elementari spiegato al ministro Valditara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Charles Darwin, ne l’Origine delle Specie, scrive: “Nessun paese può essere nominato in cui tutti gli abitanti nativi siano ora così perfettamente adattati l’uno all’altro econdizioni fisiche in cui vivono, che nessuno di loro potrebbe essere migliorato in qualche modo; se alcune di queste molte specie diventano modificate e migliorate, altre dovranno essere migliorate in un grado corrispondente o saranno estinte”. L’evoluzione è una reazione a catena, in cui ogni cambiamento genera altri cambiamenti che, a loro volta, contribuiscono a mantenere abbastanza “equilibrati” i rapporti tra le specie. Questo concetto è stato riscoperto diverse volte dagli ecologi. L’Ipotesi della Regina Rossa, ad esempio, prende spunto da Alice attraverso lo specchio, quando la Regina Rossa dice ad Alice: d’ora in poi se vuoi restare ferma devi cominciare a correre. “Restare ferma” ...