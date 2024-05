Acido in faccia e coltellata alla compagna - aggressione choc | detenuto in semilibertà fermato ad Arezzo

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Prima ha gettato l’in, poi l’ha colpita con unaieri sera a Sorbolo Mezzani, comune in provincia di Parma. Il presunto autore è un 61enne originario di Napoli,condannato all’ergastolo, che usufruiva di un regime diper uscire dal carcere. L'uomo dopo l’è fuggito venendo poiadda carabinieri e polizia stradale. Tentato omicidio e lesioni gravissime le accuse contestate. Per l'arresto procede la procura disuccessivamente tutti gli atti saranno trasmessi a Parma. La donna, secondo quanto appreso, non sarebbe in ...

