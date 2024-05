Ergastolano in semilibertà aggredisce la compagna con l' acido e la accoltella

(Di martedì 7 maggio 2024) Prima l'per sfregiarla, poi la coltellata per ferirla. Una donna di 54 anni è stata vittima di una brutale aggressione nella serata del 6 maggio a Sorbolo Mezzani (Parma). Secondo quanto ricostruito a scagliarsi contro di lei è stato il compagno: un 61enne, detenuto condannato all'ergastolo...

Sorbolo Mezzani, ergastolano in semilibertà aggredisce con violenza la compagna: arrestato dopo un inseguimento di 300 km - Nella serata del 6 maggio i Carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti in un condominio di Sorbolo Mezzani, a seguito di una aggressione contro una donna, allertati da un passante. Il ...

