Incidente per Mastella | amputata falange di un dito

“Ho visto la morte” - brutto Incidente per Mastella. Il sindaco di Benevento è rimasto coinvolto in un impatto violentissimo. Le sue condizioni e i danni riportati : brutto incidente stradale a Dragoni, nell’Alto Casertano, per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese, ma poi è stato trasferito al Gemelli di Roma. Anche se sotto choc il sindaco di Benvento ha voluto rassicurare circa le sue condizioni: “Ho subito l’amputazione della falange di un dito e in questo momento mi stanno medicando. Sono ...

Ballando con le Stelle 2018 - Incidente stradale per Massimiliano Morra : «Andate sempre cauti alla guida, a volte basta davvero una frazione di secondo e la vostra vita può cambiare radicalmente». A scriverlo è Massimiliano Morra, modello, attore e concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle sul suo profilo Instagram. A colpirlo, così come riportato dall‘Ansa, un incidente stradale che lo ha portato di corsa all’ospedale per accertamenti, per capire che rischi corresse. Morra è stato ...

