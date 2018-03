Dà un pugno alla maestra del figlio | denunciato

pugno in faccia alla maestra del figlio : Palermo, 21 mar. , AdnKronos, - La maestra, davanti all'ennesima richiesta di fare uscire il figlio prima da scuola, dice al padre del bambino che le numerose assenze dalle lezioni potrebbero creare ...

Palermo - Maurizio Bronzellino tira un pugno alla maestra del figlio : denunciato : Palermo, Maurizio Bronzellino tira un pugno alla maestra del figlio: denunciato Palermo Ha tirato un pugno in faccia alla maestra del figlio che si era lamentata per le troppe assenze del ragazzino. ...

pugno in faccia alla maestra del figlio : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - La maestra, davanti all'ennesima richiesta di fare uscire il figlio prima da scuola, dice al padre del bambino che le numerose assenze dalle lezioni potrebbero creare problemi all'andamento scolastico dell'alunno e l'uomo, per tutta risposta, dà un Pugno in faccia alla

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Palermo : pugno alla maestra del figlio - 43enne denunciato - 21 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Davide Casaleggio: 'Partiti ormai moribondi'. L'ex presidente francese Sarkozy in stato di fermo , 21 marzo, .

Palermo - 43enne tira pugno alla maestra del figlio : denunciato : Maurizio Bronzellino, collaboratore scolastico di 43 anni, è stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito la maestra del figlio, di 10 anni, che frequenta l'istituto comprensivo Ignazio Florio ...

Palermo : pugno alla maestra del figlio - denunciato collaboratore scolastico : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - La maestra, davanti all'ennesima richiesta di fare uscire il figlio prima da scuola, dice al padre del bambino che le numerose assenze dalle lezioni potrebbero creare problemi all'andamento scolastico dell'alunno e l'uomo, per tutta risposta, dà un pugno in faccia alla

Palermo : pugno alla maestra del figlio - denunciato collaboratore scolastico : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – La maestra, davanti all’ennesima richiesta di fare uscire il figlio prima da scuola, dice al padre del bambino che le numerose assenze dalle lezioni potrebbero creare problemi all’andamento scolastico dell’alunno e l’uomo, per tutta risposta, dà un pugno in faccia alla docente. E’ accaduto presso l’istituto comprensivo Ignazio Florio, alla periferia Palermo. La donna, ...

Firenze - 'Dammi il cellulare' : lo studente si rifiuta e dà un pugno alla professoressa : Uno studente ha colpito con un pugno una professoressa, che poco prima aveva spintonato, che gli aveva chiesto di consegnare lo smartphone all'inizio della lezione. Il fatto è accaduto la scorsa ...

pugno alla prof che gli ritira il telefonino : Uno studente ha colpito con un Pugno una professoressa, che poco prima aveva spintonato , che gli aveva chiesto di consegnare lo smartphone all'inizio della lezione. Il fatto è accaduto la scorsa ...

“Le bimbe sono morte”. La reazione di Antonietta Gargiulo alla tragica notizia : le lenzuola strette in un pugno e quella telefonata all’amica : “Non so più che fare, non so come andrà a finire”. Ha la voce stanca Antonietta Gargiulo in una delle tante telefonate in cui si sfogava con le sue amiche per gli appostamenti del marito e carabiniere Luigi Capasso da cui si stava separando. Parole di disperazione pochi giorni prima la tragedia: prima di suicidarsi Capasso l’ha ferita, si trova ancora in un letto d’ospedale e ha ucciso le loro figlie, ...

Scuola violenta - ancora un episodio a Cesena : un ragazzino dà un pugno in faccia alla professoressa : E' accaduto in una Scuola media nella Valle del Savio nei giorni scorsi. La professoressa è stata ferita al naso e ne avrà per cinque giorni. Il giovane stava creando problemi in una classe e, alla vista della docente, le ha sferrato un pugno all'improvviso.

Cesena : pugno alla prof da alunno delle medie : Un ragazzino di una scuola media di Cesena ha dato un pugno a una insegnante, apparentemente senza motivo alcuno, procurandole una ferita al naso. L'episodio è avvenuto in una scuola nella Valle del Savio, Appennino di Forlì-Cesena. La professoressa era intervenuta per calmare il ragazzino che stava disturbando durante l'ora di lezione: questi aveva in mano un cacciavite e stava 'giocando' a fare lo spadaccino. Che si trattasse di uno studente ...

VALLE DEL SAVIO - STUDENTE SFERRA pugno alla PROF/ Ultime notizie - alunno della media aveva già creato problemi : VALLE del SAVIO, alunno dà PUGNO ALLA PROF. Ultime notizie Cesena, STUDENTE della scuola media ha raptus: donna ferita al naso. L'adolescente aveva già mostrato comportamenti aggressivi(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Valle del Savio - alunno dà pugno alla prof/ Ultime notizie - studente medie ha raptus : donna ferita al naso : Valle del Savio, alunno dà pugno alla prof. Ultime notizie Cesena, studente della scuola media ha raptus: donna ferita al naso. L'adolescente aveva già mostrato comportamenti aggressivi(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:32:00 GMT)